Foto di pesce con sorriso umano fa il giro del web: ecco di quale specie si tratta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il popolo del web è rimasto esterrefatto nel vedere la Foto di un pesce che presenta una dentatura simile a quella umano: scopriamo di che specie si tratta. Da qualche tempo a questa parte circola sul web la Foto di un pesce che sembra avere un perfetto sorriso umano. La dentatura della creatura oceanica sembra … L'articolo Foto di pesce con sorriso umano fa il giro del web: ecco di quale specie si tratta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Meteo CRONACA DIRETTA VIDEO: CALIFORNIA: Invasione di PESCI-PENE sulla Spiaggia!

Dopo una tempesta nell'oceano Pacifico, migliaia di strane creature marine sono state avvistate sulla Drakes Beach, una spiaggia a Nord di San Francisco, in California. Nella foto scattata da David Fo ...

Pesca miracolosa a Ladispoli, tonno gigante catturato vicino al ‘Sun Village’

Tonno quasi da record pescato questa mattina nel mare di Ladispoli. L’imponente pesce, di circa un metro e mezzo di lunghezza e del peso quasi 50 chili, è stato catturato da due pescatori del luogo. I ...

