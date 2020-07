Formula 1 – Vettel si lascia l’Austria alle spalle: “bello potersi riscattare subito con la gara in Ungheria” (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Austria le due Ferrari hanno fatto harakiri, eliminandosi a vinceda dopo una collisione. In Ungheria però non ci sarà spazio per ulteriori errori. L’Hungaroring sarà il teatro della ‘rivincita’ della rossa, almeno è quello che si augura Sebastian Vettel, contento di avere subito l’opportunità di riscattarsi: “dopo l’esito negativo della gara della scorsa settimana a Spielberg è bello avere la possibilità di risalire subito in macchina e tornare in pista, l’Hungaroring è un tracciato che sottopone i piloti a un discreto sforzo fisico, perché sono pochissimi i tratti nei quali è possibile rilassarsi. Le curve infatti sono tantissime e di solito quando si disputa il GP le condizioni atmosferiche ... Leggi su sportfair

