Formula 1, Max Verstappen punta la Mercedes: “in Ungheria capiremo quanto saremo competitivi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il terzo posto ottenuto nel GP di Stiria ha restituito in parte il sorriso a Max Verstappen, che nella prima gara della stagione era stato costretto al ritiro per un problema meccanico. Charles Coates/Getty ImagesL’olandese si approccia dunque al GP d’Ungheria con rinnovata fiducia, anche se il gap con le Mercedes resta importante: “cercherò di fare il meglio che posso e di vedere nuovamente quanto siamo competitivi contro la Mercedes e naturalmente contro gli altri. La pista è più tecnica dell’Austria, ci sono più curve e se ne sbagli una non ti trovi ben posizionato per la successiva, soprattutto nel secondo settore. Quindi bisogna davvero lavorare molto sull’assetto della vettura, che è sempre fondamentale. Dopo una prima ... Leggi su sportfair

Le due gare in Austria hanno chiaramente evidenziato che la Red Bull non è ancora allo stesso livello della Mercedes, anzi. L’affidabilità della RB16 pare più precaria e le frecce nere sono ancora net ...

Formula 1, dalla Germania: Vettel verso un accordo con la Racing Point

Milano, 15 luglio 2020 - Il futuro di Sebastian Vettel potrebbe presto essere deciso. Secondo la Bild (la prima ad anticipare il mancato rinnovo del pilota tedesco con la Ferrari), ci sarebbero colloq ...

