Formula 1 e Moto Gp: weekend di Motori su Sky gli appuntamenti dal 16 al 19 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Formula 1 e Moto Gp in tv e in streaming le gare del 19 luglio ecco come vederle e tutti gli appuntamenti live e in differita Non solo calcio, su Sky Sport sarà un weekend ad alta velocità con una nuova tappa del mondiale di Formula 1 questa volta in Ungheria e l’avvio del Moto-Mondiale che partirà dalla Spagna da Jerez. Domenica 19 luglio il pomeriggio sarà tutto dedicato ai Motori con alle 14:00 la Moto Gp e alle 15:10 la Formula 1 tutto live su Sky Sport in streaming su Now tv e in mobilità su Sky Go, con la novità che la Moto GP è anche su DAZN (solo sull’app) con telecronaca e approfondimenti dedicati. Le gare saranno ... Leggi su dituttounpop

Il caso di alcuni piloti finiti nel mirino della FIM per aver sostenuto degli allenamenti sfruttando moto con caratteristiche non incluse tra quelle previste dal regolamento aveva suscitato scalpore, ...

L’inaugurazione è avvenuta nel 1985 e per un periodo di tempo ci ha corso anche la Formula 1, Schumacher ci perse un Mondiale con Jacques Villeneuve. Per le moto è un circuito con poche possibilità di ...

