Formazioni ufficiali Sassuolo-Juventus, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium è tutto pronto per questo match che mette di fronte i neroverdi a caccia di punti per tenere vivo il sogno settimo posto e i bianconeri che invece in caso di mancata vittoria rischiano di riaprire sul serio il discorso scudetto. Si parte alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio, queste le scelte di De Zerbi e Sarri Sassuolo: in attesa Juventus: in attesa Leggi su sportface

infobetting : AEK Atene-PAOK (mercoledì, ore 20:30) : formazioni ufficiali, quote, - Fantacalciok : Serie A, Lecce – Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita - Notiziedi_it : Milan-Parma, ore 19.30: le formazioni ufficiali - Notiziedi_it : Bologna-Napoli, ore 19.30: le formazioni ufficiali - Notiziedi_it : Sampdoria-Cagliari, ore 19.30: le formazioni ufficiali -