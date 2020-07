Formazioni ufficiali Roma-Verona, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Roma-Verona, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. I giallorossi scendono in campo all’Olimpico per ottenere la terza vittoria di fila contro l’Hellas che, pur essendo la vera sorpresa di questo campionato, non ha più sostanzialmente alcun obiettivo di classifica. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.45 di mercoledì 15 luglio, queste le scelte di Fonseca e Juric. Roma: in attesa Verona: in attesa Leggi su sportface

infobetting : AEK Atene-PAOK (mercoledì, ore 20:30) : formazioni ufficiali, quote, - Fantacalciok : Serie A, Lecce – Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita - Notiziedi_it : Milan-Parma, ore 19.30: le formazioni ufficiali - Notiziedi_it : Bologna-Napoli, ore 19.30: le formazioni ufficiali -