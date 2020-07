FORMAZIONI Roma Verona: Dzeko titolare, Kolarov centrale di difesa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Verona, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Verona (3-4-2-1) – Silvestri; Empereur, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

