FORMAZIONI Milan Parma: Bennacer riposa, c’è Cornelius (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Milan Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Milan-Parma, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. Parma (4-3-3) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

