FORMAZIONI Bologna Napoli: Lozano titolare, Koulibaly in panchina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Napoli, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-2-3-1) – Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Palacio; Barrow. Allenatore: Mihajlovic. Napoli (4-3-3) – Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Lozano. Allenatore: Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

