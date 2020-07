Fondi per l’emergenza covid alla ‘ndrangheta: 45mila euro di contributi ai clan, otto arresti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fondi per l’emergenza covid pari a circa 45mila euro finiti nelle mani della ‘ndrangheta attraverso una società intestata a un prestanome, ma riconducibile al clan Greco di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. È quanto hanno scoperto la guardia di finanza e la direzione distrettuale antimafia di Milano. L’operazione ha portato a 8 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di frodi. Perquisizioni in corso in sette regioni. contributi a fondo perduto per l’emergenza covid per 45mila euro finiti nelle mani della ‘ndrangheta attraverso una società intestata a un prestanome ma riconducibile al clan Greco di ... Leggi su limemagazine.eu

