“Fisco Ue | la politica aggressiva dell’Olanda e di altri paesi va corretta” | anticipa Gentiloni

In videoconferenza stampa da Bruxelles, stamane il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è prestato al 'fuoco di domande' da parte dei giornalisti. Inevitabilmente, vista la situazione, l'argomento maggiormente gettonato stato è stato quello relativo alla posizione di scontro intrapresa dai cosiddetti 'Frugali' (Olanda in primis), rispetto all'estenuante trattativa sul Ricovery Plan, la soluzione caldeggiata dal nostro Paese e, indubbiamente, quella più 'conveniente' per tutti. Gentiloni: "La tassazione aggressiva di alcuni stati" "I giudizi della Commissione europea non solo sull'Olanda – ha replicato Gentiloni – ma su cinque o sei paesi membri, sono quelli contenuti nelle ...

