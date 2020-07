Firoentina, Barone: “Tante parole su Federico Chiesa inutili. Ricordiamoci solo una cosa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore generale della Fiorentina cerca di abbassare toni e profilo mediatico attorno al nome di Federico Chiesa.Nella gara contro l'Hellas Verona della 32^ giornata di campionato, Federico Chiesa ha servito l'assist calibrato per Patrcik Cutrone in occasione del gol firmato dall'ex Milan che è valso il pari ai viola. In sede di esultanza da parte dei calciatori della squadra allenata dal tecnico Beppe Iachini, il talento della compagine gigliata ha un fatto gesto inequivocabile, portandosi il dito indice sul naso per zittire le critiche ricevute nelle ultime settimane. Le illazioni e le voci di mercato sul futuro del numero 21 della Fiorentina sono tante. Una su tutte ha scosso particolarmente l'ambiente viola, l'ipotesi di un possibile trasferimento di Federico ... Leggi su mediagol

