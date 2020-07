Firewall – Accesso negato: trama, cast e anticipazioni del film su Rete 4 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Firewall – Accesso negato: trama, cast e anticipazioni del film su Rete 4 Amate i film d’azione? Allora non lasciatevi sfuggire Firewall – Accesso negato. La pellicola del 2006, in onda oggi 15 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata diretta da Richard Loncraine, regista britannico noto al grande pubblico per aver firmato opere come Demonio dalla faccia d’angelo, Riccardo III, Wimbledon, I due presidenti, My One And Only e Ricomincio da noi. Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Warner Bros, ha potuto contare sulle musiche di Alexandre Desplat, il montaggio di Jim Page mentre la sceneggiatura e fotografia sono state ... Leggi su termometropolitico

TvItaMemories : #StaseraInTv (15 luglio 2020) #Rai1 - #SuperQuark #Rai2 - #NCIS #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - Firewall - Accesso N… - POPCORNTVit : 'Firewall. Accesso negato', qualche curiosità sul film con Harrison Ford - Astralus : Stasera in tv: Firewall - Accesso negato su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: Firewall - Accesso negato su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: Firewall - Accesso negato su Rete 4 -