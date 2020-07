Firenze, tra i “grandi” di santa croce anche medici e infermieri (Di mercoledì 15 luglio 2020) medici e infermieri, eroi contemporanei ai tempi del Covid-19, avranno uno spazio speciale tra i Grandi di santa croce, a Firenze, luogo della memoria collettiva del Paese. L’annuncio è stato dato dall’Opera di santa croce, che ha portato avanti l’iniziativa con la Comunità dei Frati Minori Conventuali, il Fondo Edifici di Culto, il Comune di Firenze, la Federazione Nazionale Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri e la Federazione nazionale Ordini delle Professioni infermieristiche. sat/mrv/red L'articolo Firenze, tra i “grandi” di santa croce anche medici e ... Leggi su ildenaro

