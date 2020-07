Firenze: nel Cortile di Palazzo Medici Riccardi due concerti dedicati a Gershwin (Di mercoledì 15 luglio 2020) La direzione è affidata a Stefano Teani. Al pianoforte Fernando Ramsés Peña Díaz; le parti vocali sono affidate a Elena Di Leo Leggi su firenzepost

enpaonlus : Orribile scoperta nel lago, cane legato a un sottovaso di coccio e annegato - DarioNardella : Viaggio quest’estate? Firenze è la terza meta più ambita, dopo Roma e Parigi. Un risultato straordinario che ci fa… - repubblica : 'Torture e violenze sessuali in diretta sui minori nel dark web': lo scoprono i carabinieri di Siena [di LUCA SERRA… - ericomtx : RT @DarioNardella: Per #700Dante arriva “Le Vie di Dante” un percorso dedicato al Sommo Poeta, all’insegna del turismo slow per chi ama tre… - MarykoMayko : #siena Un orrore indescrivibile. 'Torture e violenze sessuali in diretta sui minori nel dark web': lo scoprono i… -