Fiorentina, problemi fisici per Drawgoski: al suo posto Terracciano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha accusato alcuni problemi fisici prima del match contro il Lecce Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha accusato alcuni problemi fisici prima del match contro il Lecce. Il polacco è quindi costretto a saltare il match contro la squadra giallorossa. Al suo posto giocherà Pietro Teracciano, come già avvenuto dieci giorni fa nella trasferta in terra emiliana vinta per 1-2 contro il Parma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Problemi per #Ribery e #Castrovilli. La #Fiorentina è in emergenza medica #LecceFiorentina

È una Fiorentina in emergenza quella che stasera si appresta a ... Gaetano Castrovilli è partito con una vistosa fasciatura al polpaccio (leggi qui) e Franck Ribery ha avuto un problema di stomaco.

