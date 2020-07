Fiorentina, il dg Barone: “Restiamo uniti, questa è la nostra forza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it: “Chiedo alla nostra famiglia viola di rimanere vicino ai ragazzi. Ci sono ancora delle partite e abbiamo bisogno di sentire il calore e l’affetto di tutti. Restiamo uniti: questa è la nostra forza. E voglio aggiungere che tutti i giocatori, non solo Chiesa, si sono impegnati al massimo in questa stagione così particolare. Rocco Commisso sta sempre vicino a tutti”. Foto: profilo Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo Fiorentina, il dg Barone: “Restiamo uniti, questa è la nostra forza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

