Fiorentina, Barone: «Squadra serena. Ribery? Cerchiamo la soluzione migliore» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Joe Barone ha trattato i temi caldi in casa Fiorentina: le parole del direttore generale della società viola Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha commentato l’attuale situazione in casa viola. CONDIZIONE – «Siamo venuti a Lecce per una partita molto importante, come ha detto anche Pradè. Siamo sereni. Il gruppo è molto compatto e unito: dobbiamo pensare solo a fare la nostra gara. I ragazzi capiscono il momento importante della stagione e sono consapevoli della loro qualità». SALVEZZA – «Pensiamo a noi e a quello che deve fare il gruppo. La verità la dice il campo e i risultati che facciamo. Sono convinto che il nostro gruppo possa controllare il risultato». Ribery – «Voglio precisare: è ... Leggi su calcionews24

