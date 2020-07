Film sul sesso, i migliori nella storia del cinema (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli esperti hanno parlato e scelto i migliori Film sul sesso nella storia del cinema. Il sesso ha ispirato il cinema da sempre, per molto tempo è stato proibito mostrare troppo o parlare apertamente del tema (il codice Hays proibiva scene di nudo e temi troppo espliciti, ed era così rigido che, per qualche motivo, era anche vietato mostrare gabinetti) ma i registi e gli sceneggiatori hanno sempre trovato un modo per aggirare le regole e usare i Film come un modo per mostrarci l'intimità e gli istinti umani da diverse angolazioni e contesti. I Film su sesso ed erotismo (e i francesi dominano questo terreno) sono irresistibili, non solo perché suscitano la nostra ... Leggi su gqitalia

WeCinema : 'È la mano di Massimo Fiocchi (montatore di fiducia di Salvatores, Faenza e Comencini) che guida le danze: ora acce… - Iososcioccobas1 : @flawlessloujs Pensa in quel momento liam che si sentirà in colpa per aver detto quel giorno che stanno parlando un… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Riccardo Scamarcio commenta “Gli infedeli”: 'È una indagine sul tradimento degli uomini' - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @cinziasecchi @amatorosalia1 @pisqu4no @vitozullo1 @SerFiss 53/d'orchestra… - tokyop0lice : Hai venti anni, dieci euro Due birre alla luna che è piena Puoi fumare con le stelle sopra a un tetto In realtà vor… -