Ferrari ha già in mente qualcuno che sostituisca il boss del team Binotto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo alcuni media tra cui il Corriere della Sera, Mattia Binotto è sottoposto a notevoli pressioni interne. Il caposquadra della Ferrari non riesce a far uscire dalla crisi il team di Maranello e questo significa che il vertice della superpotenza italiana sta già cercando un possibile sostituto. Questo è ciò che scrive il Corriere Della Sera dopo il doppio DNF della Ferrari lo scorso fine settimana durante il secondo Grand Prix della stagione al Red Bull Ring. Si dice che il presidente della Ferrari John Elkann e il CEO Louis Camilleri abbiano pensato ad Antonello Coletta come possibile. L’italiano 53enne è attualmente il leader dei team GT della Ferrari. Mattia Binotto ... Leggi su notizieora

