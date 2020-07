Fdi: preclusione ideologica su videosorveglianza scuole (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Oggi in Consiglio regionale abbiamo ribadito l’importanza di verificare quanto accade nelle scuole, soprattutto negli asili, per evitare come avvenuto in passato, il verificarsi di gravi episodi, per quanto siano stati rari, di maltrattamento dei bambini. La discussione sulla videosorveglianza non puo’ essere condizionata da preclusioni ideologiche o dai contrasti politici, come e’ stato oggi, con la maggioranza di Sinistra che ha rifiutato il confronto su questo tema.” “Non si tratta di mancanza di fiducia negli insegnanti o nel personale scolastico, che sappiamo essere al 99,99% professionisti e lavoratori che svolgono al meglio un’attivita’ che di fatto e’ una missione. Ne’ credo si possa parlare di eccessiva invasivita’ di questo sistema di controllo, si tratta invece di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi preclusione Fdi: preclusione ideologica su videosorveglianza scuole RomaDailyNews Conte scrive a Salvini, Meloni e Fi sul piano di rilancio: “Incontriamoci”. La leader di Fdi: “Noi disponibili”

ROMA. Se non è andata per Villa Pamphili, a Palazzo Chigi potrebbe essere la volta buona. Un incontro tra opposizioni e Governo, saltato tra le polemiche durante gli Stati generali, ora sembra possibi ...

ROMA. Se non è andata per Villa Pamphili, a Palazzo Chigi potrebbe essere la volta buona. Un incontro tra opposizioni e Governo, saltato tra le polemiche durante gli Stati generali, ora sembra possibi ...