Fauci: 'Il vaccino sarà pronto entro un anno, un anno e mezzo' (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'immunologo americano Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, prevede che un vaccino per il coronavirus dovrebbe essere pronto "entro il ... Leggi su globalist

L'immunologo americano Anthony Fauci prevede che il vaccino per il Coronavirus sarà disponibile entro l'anno prossimo, ma anche oltre. Questa la dichiarazione dell'autorevole scienziato nella task for ...