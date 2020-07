Fauci avverte: il coronavirus è devastante come la Spagnola, “la madre di tutte le pandemie” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 2018, “la madre di tutte le pandemie” che ha ucciso 50 milioni di persone nel mondo. E’ il monito del virologo statunitense Anthony Fauci, lanciato durante una tavola rotonda alla Georgetown University. “Negli Usa la situazione è seria”, ha dichiarato, con oltre 3,4 milioni di casi, 136.000 morti e la curva dei contagi in salita in 37 Stati con record in Florida, Texas e Arizona. Fauci ha dunque esortato i giovani “a non essere una parte del problema” perchè se è vero che vengono contagiati di meno o con effetti meno gravi, restano un pericoloso veicolo di trasmissione. Fauci ha dunque detto di prevedere ... Leggi su huffingtonpost

