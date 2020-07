Fahim Saleh choc: fondatore Gokada smembrato con sega elettrica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fahim Saleh, choc a New York: l’imprenditore milionario è stato decapitato e poi smembrato nel suo lussuoso appartamento. La Polizia: “Omicidio realizzato da un killer professionista, ma al momento non abbiamo un movente”. smembrato, con le sue parti del corpo rinchiuse in buste di plastica e con la moto elettrica ancora collegata alla corrente. Sembra … L'articolo Fahim Saleh choc: fondatore Gokada smembrato con sega elettrica proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

