Everton-Aston Villa (giovedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) La cosa buona – dal punto di vista di Dean Smith – è che non si troverà di fronte una formazione nelle sue stesse condizioni disperate ma anzi una rivale che è ormai fuori da tutti i giochi e che è apparsa poco in palla nell’ultima esibizione. Anche un pari potrebbe non bastare alla squadra … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

LONDRA – L’Arsenal infligge la terza sconfitta in campionato al Liverpool già campione: i Gunners vincono 2-1 in rimonta e restano in corsa per l’Europa League. Discorso simile per il Tottenham di Mou ...La Premier League scende in campo giovedì 16 luglio per altri quattro match in calendario per la 36esima giornata. Ecco i pronostici. E’ il duello per il quarto posto a tenere banco nel campionato ing ...