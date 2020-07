Evel Knievel la miniserie con Milo Ventimiglia non si farà causa Coronavirus – Notizie serie tv 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Evel miniserie USA Network con Milo Ventimiglia saltata per il Coronavirus – Notizie serie tv 15 luglio Notizie serie tv 15 luglio – USA Network ha deciso di non realizzare la miniserie Evel incentrata sul personaggio di Evel KniEvel con Milo Ventimiglia come protagonista. La decisione non è stata creativa ma una conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 e del lockdown. Infatti Milo Ventimiglia avrebbe girato la serie in questi mesi durante la pausa di This is Us, tanto è vero che il set ... Leggi su dituttounpop

Evel: La miniserie con Milo Ventimiglia non andrà avanti a USA Network

A causa di problemi di pianificazione, il drama sulla vita del noto stuntman Evel Knievel verrà proposto più avanti ad altri acquirenti. Non solo i palinsesti delle reti broadcast. L'emergenza Coronav ...

