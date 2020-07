Eurogol ma non solo: Kessie mediano 'totale'. Leao, perché non pungi? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Altra serata da Milan collezione giugno-luglio, altro successo rotondo per la banda Pioli. La condizione è sempre brillante, la manovra convincente. E quando Ibra si inceppa - seconda di fila senza ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Eurogol non Eurogol ma non solo: Kessie mediano "totale". Leao, perché non pungi? La Gazzetta dello Sport Eurogol ma non solo: Kessie mediano "totale". Leao, perché non pungi?

Il gran gol che rimette in equilibrio la gara prima che Romagnoli la ribalti e Calha la chiuda è solo la glassa sulla torta: il gusto è favoloso per tutto il match, perché Kessie è insuperabile nei co ...

Milan-Parma, le pagelle: altra rimonta e i rossoneri non si fermano più, finisce 3-1 a San Siro

DONNARUMMA 6 – Può fare poco e nulla sul gol di Kurtic, per il resto viene chiamato in causa raramente, ma quando succede è sempre pronto. CONTI 6 – Buona partita del terzino, che accusa la stanchezza ...

