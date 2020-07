Etro sfila a Milano sulle note di Morricone. In passerella il desiderio senza tempo (Di mercoledì 15 luglio 2020) C'è una gran voglia di creare, puntare sul quotidiano e una sensazione di rilassatezza. Abbiamo lavorato sul desiderio, per look selezionati senza tempo ed età, rompendo la sensazione di solitudine ... Leggi su quotidiano

MarGusPR : Etro sfila (dal vivo): il “Nuovo Cinema Paradiso” eco-friendly sul set di Milano Digital Fashion Week - GQitalia : Tra mezz'ora sfila Etro, non mancare! ?? #MFW #MilanoFashionWeek -