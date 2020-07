Etro, la prima sfilata dal vivo post lockdown (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ogni brand crea una famiglia putativa. Quella di Etro si è radunata, puntualissima (cosa veramente insolita per la fashion crowd), alle 9.30 di mercoledì 15 luglio al Four Season di Milano. Misurazione della febbre e mascherine rigorosamente alzate sono i requisiti per l’ingresso allo show, misure anti-Covid imprescindibili che non riescono a smorzare l’entusiasmo nell’assistere alla prima sfilata fisica, reale, con modelli in carne ed ossa e Ennio Morricone suonato da un’orchestra vera, la Ensemble Testori. Tutto vero, tutto reale e ripreso contemporaneamente in streaming. Alberto Maddaloni / Idi.showLa collezione maschile Etro primavera-Estate 2021 e la Resort Donna si articolano intorno a tre concetti fondamentali: il viaggio come arricchimento, la joie de vivre ... Leggi su gqitalia

