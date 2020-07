Estorce denaro ai padroni di casa che lo avevano accolto, arrestato 28enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo è il triste epilogo di un gesto di carità, un cittadino del Burkina Faso di 28 anni, residente a Favria, nel torinese, ha iniziato a terrorizzare i due proprietari di casa che lo avevano ospitato, vista la sua difficile situazione, Estorcendogli soldi e facendosi promettere la cessione dell’auto a titolo gratuito. L’arresto è potuto avvenire grazie alla denuncia della vittima ad opera dei carabinieri di Cuorgnè. I fatti: la vicenda è partita dalla conoscenza occasionale, avvenuta poche settimane fa, tra il giovane extracomunitario e la vittima, che per aiutarlo, gli ha concesso in uso gratuito una sua abitazione di proprietà a San Colombano Belmonte in provincia di Torino. Da subito però l’ospite si è dimostrato violento e poco grato dell’aiuto, ... Leggi su nuovasocieta

