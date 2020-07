Estate, come prevenire e curare candida e cistite: la cattiva alimentazione gioca un ruolo fondamentale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Estate, croce e delizia per il benessere dell’organismo. Se da una parte il sole ci porta buon umore e risveglia in ognuno di noi la voglia di mare e tintarella, dall’altra la temperature elevate, unite a scarsa attenzione all’alimentazione creano frequenti problematiche di carattere prettamente femminile nella delicata “zona V”: irritazioni, cistiti e infezioni vaginali su tutti, in particolar modo le micosi. “L’elevata umidità, il caldo e abiti molto stretti sono una combinazione spesso sufficiente a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di candide e cistiti – spiega la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina – che mare, piscina e costume da bagno enfatizzano ulteriormente. Anche la cattiva ... Leggi su meteoweb.eu

chetempochefa : “Ogni regime sceglie immancabilmente l’estate per le azioni più dure e impresentabili. Per il fascismo fu quella de… - SabrinaSalerno : Sicuramente quest’estate sarà per tutti noi molto particolare. C’è chi parte, chi ha paura e chi, come me, non se l… - luigidimaio : Agosto sarà sicuramente un mese crocevia. Dopo settimane buie, la gente ha il diritto di trascorrere un’estate sere… - GuyTotti : RT @una_Promessa: Ogni estate la stessa storia: mi sento come se non avessi usato il tempo a disposizione nella maniera giusto - comunevenezia : RT @cultve: In un’epoca dove tutto è morto, freddo, alienato, la potenza dei racconti ha campo libero, e come – forse – ci ha imprigionato,… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate come Previsioni meteo, estate in crisi. Nuovi temporali: ecco dove. Come andrà il weekend QUOTIDIANO.NET Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Conferme sull’anticipazione di CM.IT

La Roma punta alla conferma di Pellegrini. La questione rinnovo sarà però affrontata più avanti, dopo la fine del mercato estivo Nuove conferme sulla permanenza alla Roma di Lorenzo Pellegrini. Come r ...

Dal primo al 9 agosto la ventiduesima edizione di Dromos: musica e non solo al festival nell’Oristanese

Tra i protagonisti Tosca, Michael League e Bill Laurence duo, il progetto “Parientes” di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, il Giornale di Bordo di Antonello Salis, Paolo Angeli, Ga ...

La Roma punta alla conferma di Pellegrini. La questione rinnovo sarà però affrontata più avanti, dopo la fine del mercato estivo Nuove conferme sulla permanenza alla Roma di Lorenzo Pellegrini. Come r ...Tra i protagonisti Tosca, Michael League e Bill Laurence duo, il progetto “Parientes” di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, il Giornale di Bordo di Antonello Salis, Paolo Angeli, Ga ...