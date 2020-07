Esce “Rivolte”, il libro di Amorese sui fermenti di popolo che diedero voce alla rabbia del Sud (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Questo libro è prezioso perché colma una lacuna. Mette assieme fenomeni raramente analizzati come espressione di un medesimo stato d’animo”. Sono due righe estratte dalla prefazione di Angelo Mellone al nuovo libro di Alessandro Amorese, Rivolte. I fermenti nazionalpopolari da Avola a Reggio Calabria. In uscita in questi giorni per Eclettica Edizioni, il libro del giornalista ed editore toscano, già autore di volumi dedicati alla figura di Beppe Niccolai ed alle vicende di Fronte della Gioventù e Fuan, dedica le sue 246 pagine, con documenti e testimonianze inedite, alle rivolte avvenute nel centro-sud dell’Italia nel periodo 1968-1971. Quando l’Italia profonda scese nelle piazze Rivolte che sono state ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Esce “Rivolte”, il libro di Amorese sui fermenti di popolo che diedero voce alla rabbia del Sud… - martinaxpoesia : RT @leoswm: Fine 2019: Martina decide di partecipare ad Amici e compaiono i primi casi di coronavirus. Inizio giugno: Esce il primo singol… - Boo22679323 : RT @leoswm: Fine 2019: Martina decide di partecipare ad Amici e compaiono i primi casi di coronavirus. Inizio giugno: Esce il primo singol… - loredanaberty : RT @leoswm: Fine 2019: Martina decide di partecipare ad Amici e compaiono i primi casi di coronavirus. Inizio giugno: Esce il primo singol… - leoswm : Fine 2019: Martina decide di partecipare ad Amici e compaiono i primi casi di coronavirus. Inizio giugno: Esce il… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce “Rivolte”