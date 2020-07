Eriksen come Bergkamp? Serve un cambio di marcia ma l’Inter non pensa alla cessione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Christian Eriksen come Dennis Bergkamp: due talenti cristallini ma che all’Inter non sono sbocciati. Il paragone Christian Eriksen come Dennis Bergkamp: questo il paragone proposto dalla Gazzetta dello Sport sulle sue pagine. I due giocatori, accumunati dalla scuola Ajax e da un talento cristallino, hanno trovato non poche difficoltà nell’ambientarsi in nerazzurro, tanto che l’olandese se ne andò dall’Inter dopo appena due stagioni. Oggi come allora ai due talenti viene imputato un deficit di cattiveria, di garra e in fondo anche di personalità. Entrambi hanno trovato un modulo di gioco non concepito per ospitarli (Bergkamp agiva da centrocampista avanzato nel rombo ... Leggi su calcionews24

