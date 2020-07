Era Carrie in Sex and the City: oggi a 55 anni rughe dimagrita, ma sempre sul tacco 12 [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) tacco rigorosamente a spillo, ricci svolazzanti e gli occhioni blu sempre puntati sulle luci della sua New York: è Carrie Bradshaw di Sex and the City. Tutti ricorderanno la scrittrice romantica e sognatrice che volteggiava sulle sue Manolo Blahnik tra le strade affollate di Manhattan; sempre in cerca del vero amore, sempre alla ricerca di una storia da raccontare. La moda e le parole le sue più grandi passioni, ma forse ce n’è una terza: le sue amiche! Miranda, Samantha e Charlotte sono le sue confidenti, le donne che l’accompagnano all’altare e poi in viaggio di nozze dopo il mancato matrimonio con Mister Big. Abbiamo potuto vedere anche il prequel di Sex and the City, Il diario di Carrie, in cui viene raccontata ... Leggi su velvetgossip

Gluquitas : Pense que era una fancam de carrie bradshaw - rem81 : Carrie Matheson ha 'fatto fuori' anche il 3. Va bene andavano tutti in territori pericolosi, in situazioni super pe… - gemma_donati : Gli ho consigliato di vedere Romeo+Juliet di Baz Lurham, sono arrivati a scuola il lunedì INDIGNATI perché era una… - iamtoad : RT @IansoIo: Piango le lacrime e non scherzo per così tanti, TROPPI motivi, poi parliamo di Carrie già morta e Mark che l’ha fatto di sua s… - mycroftpedia : RT @IansoIo: Piango le lacrime e non scherzo per così tanti, TROPPI motivi, poi parliamo di Carrie già morta e Mark che l’ha fatto di sua s… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Carrie Sex and the City Carrie: oggi 55 anni rughe dimagrita, ma sempre... FOTO Velvet Gossip Era Carrie in Sex and the City: oggi a 55 anni rughe dimagrita, ma sempre sul tacco 12 [FOTO]

Tacco rigorosamente a spillo, ricci svolazzanti e gli occhioni blu sempre puntati sulle luci della sua New York: è Carrie Bradshaw di Sex and the City. Tutti ricorderanno la scrittrice romantica e sog ...

Matrix: l’esperienza con i sequel terribile “per colpa” di Stanley Kubrick

Mentre sale l’attesa per Matrix 4, il quarto capitolo della celebre saga fantascientifica che arriverà nelle sale nel 2022, arrivano nuove indiscrezioni a proposito della lavorazione dei due sequel de ...

Tacco rigorosamente a spillo, ricci svolazzanti e gli occhioni blu sempre puntati sulle luci della sua New York: è Carrie Bradshaw di Sex and the City. Tutti ricorderanno la scrittrice romantica e sog ...Mentre sale l’attesa per Matrix 4, il quarto capitolo della celebre saga fantascientifica che arriverà nelle sale nel 2022, arrivano nuove indiscrezioni a proposito della lavorazione dei due sequel de ...