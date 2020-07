ENPAIA, Piazza: “Per la ripartenza puntare sulle eccellenze italiane” (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – “L’agricoltura è un settore vivo, con qualità e lavoro. Stiamo ripartendo dopo il lockdown, ancora la ripresa dei consumi non è sufficiente, ma ci stiamo predisponendo per il 2021”. È quanto ha affermato il presidente di ENPAIA, Giorgio Piazza, in occasione della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo ENPAIA-Censis. Sulla base delle evidenze emerse dall’Osservatorio sul mondo agricolo qual è la valutazione di ENPAIA sullo stato di salute di questo settore? “È una valutazione molto positiva, i numeri sono molto alti e il sentiment presso la popolazione italiana è molto buono. Tutto questo è frutto di un lavoro fatto a 360 gradi sul riposizionamento del settore agricolo non ... Leggi su quifinanza

