Enpaia-Censis, presentato l’Osservatorio del mondo agricolo (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Parola d’ordine “made in Italy”. Per affrontare le sfide complesse del post Covid-19 l’Italia riparte dall’agricoltura, decisiva per economia, occupazione e turismo. Ad analizzare lo scenario del settore tracciando le prospettive del dopo lockdown è il primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis presentato oggi sul Canale YouTube Ital TV. Lo studio, dal titolo “Il valore dell’agricoltura per l’economia e la società italiana post Covid-19”, si pone l’obiettivo di raccontare il valore economico e sociale dell’agricoltura e capire se questo settore può rappresentare uno dei motori di crescita nel Paese e favorire il rilancio ... Leggi su quifinanza

LavoroLazio_com : Osservatorio Enpaia-Censis presenta il Primo Rapporto “Il valore dell'agricoltur... -

Ultime Notizie dalla rete : Enpaia Censis Enpaia-Censis, presentato l'Osservatorio del mondo agricolo Il Messaggero Coronavirus, Enpaia-Censis: 45% italiani ha cash solo per 3 mesi

Roma, 15 lug. (askanews) - La pandemia ha generato una crisi sociale senza precedenti e con il lockdown gli italiani hanno dovuto far fronte a una disponibilità economica che si è gravemente ridimensi ...

Enpaia-Censis, presentato l'Osservatorio del mondo agricolo

(Teleborsa) - Parola d'ordine "made in Italy". Per affrontare le sfide complesse del post Covid-19 l'Italia riparte dall'agricoltura, decisiva per economia, occupazione e turismo. Ad analizzare lo sce ...

Roma, 15 lug. (askanews) - La pandemia ha generato una crisi sociale senza precedenti e con il lockdown gli italiani hanno dovuto far fronte a una disponibilità economica che si è gravemente ridimensi ...(Teleborsa) - Parola d'ordine "made in Italy". Per affrontare le sfide complesse del post Covid-19 l'Italia riparte dall'agricoltura, decisiva per economia, occupazione e turismo. Ad analizzare lo sce ...