Energia | Descalzi | ' rinnovabili essenziali ma ancora non bastano a soddisfare fabbisogno'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Le rinnovabili sono essenziali ma ancora non bastano a soddisfare il fabbisogno energetico e ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici". Ad affermarlo, nel corso del Med Virtual Dialogue, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi sottolineando il ruolo essenziale del gas nel mix energetico.

Roma, 15 lug 16:23 - (Agenzia Nova) - La decarbonizzazione dell'energia è un obiettivo positivo e cruciale per il futuro di un continente come l'Europa. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di ...

Ad affermarlo, nel corso del Med Virtual Dialogue, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi sottolineando il ruolo essenziale del gas nel mix energetico.

