Emma Marrone, messaggio per Stefano De Martino su Instagram? L’indizio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo articolo Emma Marrone, messaggio per Stefano De Martino su Instagram? L’indizio è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha pubblicato un messaggio su Instagram attraverso le sue storie che potrebbe esser criptico: è per Stefano De Martino? L’indizio nella foto. Emma Marrone ha pubblicato, sempre più attiva sui suoi canali sui social network, un’immagine che ha fatto davvero pensare: il messaggio contenuto nella foto è per Stefano De Martino? Il dubbio … Leggi su youmovies

VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - naliemma4ever : RT @lotusproduzioni: #GliAnniPiùBelli di @GabrieleMuccino è nuovamente in sala! Vi aspettiamo in compagnia di Pierfrancesco Favino, Micaela… - an12frnc : RT @lotusproduzioni: #GliAnniPiùBelli di @GabrieleMuccino è nuovamente in sala! Vi aspettiamo in compagnia di Pierfrancesco Favino, Micaela… - Ligaliana007 : RT @VanityFairIt: Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look diversi ??… -