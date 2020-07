Emergenza Covid finita: lo spiega il primario del San Raffaele, Zangrillo (Di mercoledì 15 luglio 2020) A parlare è il primario del San Raffaele di Milano che spiega come l’Emergenza Covid sia finita da 2 mesi: “in Lombardia non si muore più” Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ha spiegato che l’Emergenza Covid è ormai finita. La situazione, secondo il dott. Zangrillo, pare essersi normalizzata e invita a non creare costante allarmismo. “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid, l’Emergenza è finita da 2 mesi…Evitiamo di portare al panico e alla morte sociale – ... Leggi su zon

