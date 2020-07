Emergenza COVID-19, la Puglia è Covid-free nessun contagio e nessun morto su 2400 tamponi (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ già stato pubblicato il nuovo bollettino della regione Puglia del 15 luglio. La regione oggi 15 luglio è Covid-free, nessun contagio e nessun morto per un totale di oltre 2400 tamponi. Di seguito il bollettino: Dall’inizio dell’Emergenza sono stati effettuati 207.413 test. Il numero dei pazienti guariti resta stabile a 3.926, così come quello dei casi attualmente positivi (68). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541, così suddivisi: 1.494 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 ... Leggi su baritalianews

