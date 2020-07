Elisabetta Canalis lo avrà fatto di proposito? Esce dall’acqua e la trasparenza trionfa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elisabetta Canalis ha abbandonato la penisola italiana da molti anni ormai, il suo cuore è sempre legato alla sua terra natia ma, oggi, la sua vita ha come palcoscenico la soleggiata California. Prima al fianco di George Clooney e attualmente con il marito chirurgo Brian Perry, fatto sta che l’ex velina mora di Striscia La Notizia non sembra minimamente desiderosa di trasferirsi nuovamente in Italia, almeno per ora. I motivi possono essere molti e comprensibili ma, realmente, cos’è che ha spinto Elisabetta Canalis a trasferirsi definitivamente oltreoceano? Lo ha spiegato lei stessa qualche tempo fa, intervistata da Grazia. “Sono fuggita per stare lontana dal tritacarne del gossip che mi aveva presa di mira”, aveva esordito la stella televisiva che, ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Elisabetta Canalis esplosiva su Instagram forme mozzafiato in costume: la FOTO SEXY - #Elisabetta #Canalis… - VanityFairIt : Le cartoline delle vacanze delle star, quasi tutte in Italia per quest'estate 2020. Qui l'ex velina rientrata dalla… - M16dicembre1899 : RT @MillaCarbo1: Oggi in edicola Le Perle di Pinna con l’inserto “pollo alla piastra” di Elisabetta Canalis. - MillaCarbo1 : Oggi in edicola Le Perle di Pinna con l’inserto “pollo alla piastra” di Elisabetta Canalis. - infoitcultura : Elisabetta Canalis in costume: lo scatto mentre esce dall’acqua fa boom di likes -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis: «Per proteggere mia figlia l’ho esclusa. Un secondo figlio? Ora c’è Nello» Corriere della Sera Elisabetta Canalis, si vede tutto! L’estate in Sardegna dell’ex Velina è super sexy…

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna con la figlia Skyler Eva per il suo inizio estate. Che non poteva essere più calda: l’ex Velina si mostra in tutta la sua esuberante bellezza. Con reggiseno e ...

Elisabetta Canalis incendia il mar di Sardegna con un bagno hot

Chi la paragona a una Bond Girl, chi a Venere. Di certo Elisabetta Canalis che fa il bagno nelle acque limpide della Sardegna non lascia indifferenti i follower. Curve esplosive in mostra fasciate all ...

Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna con la figlia Skyler Eva per il suo inizio estate. Che non poteva essere più calda: l’ex Velina si mostra in tutta la sua esuberante bellezza. Con reggiseno e ...Chi la paragona a una Bond Girl, chi a Venere. Di certo Elisabetta Canalis che fa il bagno nelle acque limpide della Sardegna non lascia indifferenti i follower. Curve esplosive in mostra fasciate all ...