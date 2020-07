Elena Santarelli, la tintarella sexy a Ponza lascia estasiati i fan (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elena Santarelli si gode finalmente le meritate vacanze. La showgirl insieme alla famiglia è sull’isola di Ponza per un buon sano relax. Elena Santarelli (fonte Instagram @ElenaSantarelli)La modella è in vacanza. Questi anni non sono stati per niente facili né per lei né per la sua famiglia. Purtroppo il figlio Giacomo ha avuto un tumore al cervello contro il qualche ha dovuto combattere per diverso tempo. Ora il bambino è finalmente guarito, ma la showgirl è sempre in allerta. Da questa terribile esperienza, Elena ha scritto un libro sia per dare il ricavato alla ricerca sia per fare sentire meno soli quei genitori che vivono o hanno vissuto un’esperienza simile. La malattia ... Leggi su chenews

