Ecobonus 2020: come funzionano gli incentivi per auto e moto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Diverse le misure introdotte dal Decreto Rilancio per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, alcuni già disponibili altri pronti all’esordio. Tra i più attesi i nuovi eco-incentivi auto e moto che partiranno dal primo agosto. Manca ancora il decreto ministeriale, che vista l’imminente scadenza temporale, dovrebbe arrivare ad horas. Triplice il binario sul quale si è mosso il Governo: potenziamento degli eco-incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi, che possono arrivare a 10mila euro nel caso di contestuale rottamazione della vecchia automobile; nuova agevolazione per l’acquisto di auto Euro 6; potenziamento degli incentivi per l’acquisto di moto, che salgono a 4mila ... Leggi su quifinanza

