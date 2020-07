Due parrucchiere sono positive al coronavirus: “Grazie alle mascherine però non hanno contagiato nessuna delle 150 persone incontrate” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Centoquaranta persone sono state “‘salvate” da un potenziale contagio di coronavirus grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere risultate poi positive al Covid-19. La storia, avvenuta in Missouri, è riportata dall’ultimo bollettino del Cdc americano, secondo cui il caso è la prova che l’adozione di questa misura protettiva ha la capacità di limitare la diffusione delle infezioni. Entrambe le parrucchiere si sono ammalate a metà maggio, continuando però a lavorare per circa una settimana dopo i primi sintomi, attribuiti ad una allergia. Una volta avuto l’esito del tampone sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Due parrucchiere sono positive al coronavirus: “Grazie alle mascherine però non hanno contagiato nessuna delle 150… - Noovyis : (Due parrucchiere sono positive al coronavirus: “Grazie alle mascherine però non hanno contagiato nessuna delle 150… - FQMagazineit : Due parrucchiere sono positive al coronavirus: “Grazie alle mascherine però non hanno contagiato nessuna delle 150… - Bobbio65M : RT @Solocarmen1: Leggi un articolo così:due parrucchiere con il Covid e pensi:caspita il pericolo è dietro l’angolo.poi scopri che è succes… - vitovito63 : Usiamo queste benedette mascherine Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non… -

Ultime Notizie dalla rete : Due parrucchiere Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» Il Messaggero Due parrucchiere sono positive al coronavirus: “Grazie alle mascherine però non hanno contagiato nessuna delle 150 persone incontrate”

Centoquaranta persone sono state “‘salvate” da un potenziale contagio di coronavirus grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere risultate poi positive al Covid-19. La storia, ...

Parrucchiere positive al Covid non infettano i clienti grazie all'uso corretto delle mascherine

NEW YORK - Centoquaranta persone hanno potuto evitare il contagio grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere positive al Covid-19. La storia, avvenuta in Missouri, è riportata ...

Centoquaranta persone sono state “‘salvate” da un potenziale contagio di coronavirus grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere risultate poi positive al Covid-19. La storia, ...NEW YORK - Centoquaranta persone hanno potuto evitare il contagio grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere positive al Covid-19. La storia, avvenuta in Missouri, è riportata ...