Due morti per la bomba d'acqua a Palermo. Si cercano i dispersi nelle strade sommerse (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Due persone sono morte intrappolate in macchina sommersa dall'acqua a Palermo, investita per due ore da una bomba d'acqua che ha trasformato strade e viali in veri e propri fiumi. I sommozzatori sono alla ricerca dei dispersi. Un nubifragio che non era stato previsto dalla protezione civile regionale. Anzi, era stato diramato un "allerta verde", sulla scorta delle indicazioni dei meteorologi. Il mezzo è rimasto bloccato nel sottopassaggio all'altezza della rotonda di viale Leonardo da Vinci, lungo la circonvallazione della città. Sul posto i vigili del fuoco e il gruppo sommozzatori. Altre persone risultano disperse, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "In questi momenti - ha proseguito il sindaco - tutta la macchina ... Leggi su agi

