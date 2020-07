Dragon's Dogma arriva su Netflix: la serie TV animata ha una data di uscita (Di mercoledì 15 luglio 2020) Netflix ha svelato e annunciato la data di uscita della serie TV animata di Dragon's Dogma. La serie debutterà sul servizio di streaming in tutto il mondo il 17 settembre.La serie è prodotta dallo studio di animazione CG Sublimation, che ha lavorato su Uchuu Senkan Yamato 2199 e 2202, su diverse produzioni di Ghost in the Shell, sul film di Evangelion 3.0 e altro ancora.Sarà diretta da Shinya Sugai con Daiki Sakurai di Netflix come produttore esecutivo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

RedCapes_it : Dragon’s Dogma – In arrivo su Netflix l’anime del videogioco Capcom - stefanodonno75 : RT @MangaForevernet: ? Dragon's Dogma: data di uscita, staff e prime immagini della serie anime Netflix ? ? - Multiplayerit : Dragon's Dogma su Netflix: una data di uscita per la serie animata sull'RPG Capcom - leganerd : Dragon’s Dogma: la serie animata arriva su Netflix a Settembre ? - tech_gamingit : La serie animata di Dragon's Dogma sarà disponibile su Netflix dal 17 Settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Dragon Dogma

I lavori per la serie animata di Dragon’s Dogma sono finalmente ultimati e la serie farà il suo debutto su Netflix il 17 settembre. Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here' ...Netflix ha svelato e annunciato la data di uscita della serie TV animata di Dragon's Dogma. La serie debutterà sul servizio di streaming in tutto il mondo il 17 settembre. La serie è prodotta dallo st ...