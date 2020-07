Dopo Palamara ecco l'armistizio tra le correnti del Csm: Curzio presidente di Cassazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Curzio è il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Curzio, 67 anni, esperto di Diritto del lavoro e attuale presidente della Sesta sezione civile della Suprema Corte, è stato nominato dal plenum del Consiglio superiore della magistratura, in una seduta straordinaria presieduta dal Leggi su ilfoglio

