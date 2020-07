DonBalon: sfuma la pista Juve per Milik (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mentre si avvia alla chiusura l’affare del Napoli per Osimhen, sembra sfumare la pista Juve per Arkadius Milik. Questa possibilità non dispiace ovviamente alla società che, dopo Higuain, non vedeva si buon occhio il passaggio di una altro attaccante ai bianconeri. Secondo quanto riporta Don Balon la Juve che era molto motivata per l’attaccante del Napoli avrebbe cambiato la sua posizione e starebbe trattando Lacazette che vuole lasciare l’Arsenal stanco dei pochi risultati e di aver perso un posto centrale in squadra. Su di lui ci sarebbero anche Atletico, Barcellona e Real ma Lacazette avrebbe già scelto la sua destinazione e, secondo Don Balon, sarebbe Torino. Il calciatore avrebbe già comunicato alla società la sua decisione che adesso aspetta solo ... Leggi su ilnapolista

