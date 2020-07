Dolcenera, “ecco perchè ho deciso di pubblicare il nuovo singolo durante il lockdown” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Protagonista su Rai Uno a Techetechetè, Dolcenera ha spiegato perché ha voluto pubblicare proprio durante il lockdown il suo nuovo singolo “Wannabe” Nella trasmissione Techetecheté appare una Dolcenera giovanissima, timida e come sempre bellissima. Intervistata al Festival di Sanremo, dietro le quinte, ha voluto spiegare come è nato il nome Dolcenera. La cantante pugliese ha detto che Dolce e Nera sono due nomi in contrasto che spiegano il suo carattere. Tuttavia, ha anche aggiunto che ad influenzarla è stato l’uso dei termini come citazione per la canzone di De Andrè. Dopo l’intervista ecco che Dolcenera si è esibita per la prima volta sul palco dell’Ariston, e ha cantato ... Leggi su kontrokultura

