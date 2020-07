Dolce & Gabbana, riproduzione vietata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ognuno è l’happy few di qualcun altro. Ma, forse, quelli per cui creano Andrea e Antonio sono al vertice della piramide: pochissimi e, almeno sulla carta, i più felici.Andrea e Antonio (il solo nome di battesimo è policy aziendale) sono rispettivamente il responsabile dell’Alta Sartoria e dell’Alta Moda di Dolce & Gabbana. Dopo gli studi e una lunga esperienza, sono approdati a quelli che, probabilmente, sono i posti più ambiti all’interno di una Maison, perché l’alta moda (che sia da donna, come da tradizione, o da uomo, novità introdotta proprio da Dolce & Gabbana) è lo spazio in cui i limiti (in termini di fantasia e di budget) sono un concetto relativo e piuttosto flessibile. Gli happy few di cui sopra sono circa 400 persone nel mondo (250 donne e 150 uomini) che vestono, per qualche occasione, ma più facilmente d’abitudine, con pezzi unici per i quali sono disposti a spendere da qualche decina (si parte da 3, decine) a qualche centinaio (si arriva anche a 5, centinaia) di migliaia di euro per le creazioni più preziose. Leggi su vanityfair

